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23 января, 23:55

Джастин Гейджи — Пэдди Пимблетт: дата, место проведения и статистика бойцов на UFC 324

Бой Джастин Гейджи — Пэдди Пимблетт возглавит турнир UFC 324
Дмитрий Сомов
Фото Getty Images

Поединок в легком весе между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом состоится на турнире UFC 324, который пройдет в ночь с 24 на 25 января 2026 года. Бой станет главным событием вечера на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Противостояние бывшего временного чемпиона Гейджи и одного из самых медийных бойцов UFC Пимблетта обещает стать одним из самых обсуждаемых боев года. Соперники разыграют пояс временного чемпиона из-за паузы в карьере обладателя титула Илии Топурии.

ММА UFC: Гейджи — Пимблетт

Джастину Гейджи — 37 лет. Американский боец дебютировал в профессиональном MMA в 2011 году и считается одним из самых зрелищных представителей легкого дивизиона. Профессиональный рекорд Гейджи — 26 побед и 5 поражений. Значительную часть побед Джастин одержал нокаутами, а его поединки регулярно получают бонусы за лучший бой вечера.

Пэдди Пимблетту — 31 год. Представитель Великобритании выступает в профессиональном MMA с 2012 года и является одной из главных медийных фигур UFC последних лет. Профессиональный рекорд Пимблетта — 23 победы и 3 поражения. Пэдди универсален, способен эффективно действовать как в стойке, так и в партере.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.

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Джастин Гейджи
Пэдди Пимблетт
UFC
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