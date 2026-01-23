Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг: дата, место проведения и статистика бойцов на UFC 324

Бой в легчайшем весе между Шоном О'Мэлли и Сонгом Ядонгом состоится на турнире UFC 324, который пройдет в ночь с 24 на 25 января 2026 года. Поединок станет соглавным в карде шоу на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: О'Мэлли — Ядонг

Шону О'Мэлли — 31 год. Американский боец дебютировал в профессиональном MMA в 2015 году и быстро стал одной из главных медийных звезд UFC. Профессиональный рекорд О'Мэлли — 18 побед, 3 поражения и еще один бой признан несостоявшимся. Боец был чемпионом своего дивизиона. Большинство побед американец одержал досрочно, а его стиль считается одним из самых зрелищных в легчайшем весе.

Сонгу Ядонгу — 28 лет. Представитель Китая выступает в профессиональном MMA с 2013 года. Его профессиональный рекорд — 22 победы, 8 поражений, одна ничья и еще один бой признан несостоявшимся. Сонг отличается мощной ударной техникой, хорошей защитой и высоким темпом на протяжении всего боя, а потому рассматривается как один из главных претендентов на титульную гонку в ближайшие годы.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.