Смазерман потерял сознание на церемонии взвешивания UFC 324, его бой отменен

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отменил бой с участием американца Кэмерона Смазермана на турнире UFC 324, сообщает пресс-служба организации.

28-летний боец легчайшей весовой категории должен был провести поединок с соотечественником Рики Турсиосом. Сразу после взвешивания Смазерман потерял сознание и был госпитализирован.

На счету Смазермана три боя в UFC, в которых он одержал одну победу и потерпел два поражения.

Турнир UFC 324 пройдет в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет поединок за временный пояс в легком весе между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом.