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24 января, 11:23

Смазерман потерял сознание на церемонии взвешивания UFC 324, его бой отменен

Алина Савинова
Фото Global Look Press

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) отменил бой с участием американца Кэмерона Смазермана на турнире UFC 324, сообщает пресс-служба организации.

28-летний боец легчайшей весовой категории должен был провести поединок с соотечественником Рики Турсиосом. Сразу после взвешивания Смазерман потерял сознание и был госпитализирован.

На счету Смазермана три боя в UFC, в которых он одержал одну победу и потерпел два поражения.

Турнир UFC 324 пройдет в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет поединок за временный пояс в легком весе между Джастином Гейджи и Пэдди Пимблеттом.

Турнир UFC 324, 24&nbsp;&mdash; 25&nbsp;января 2026: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблет, Умар Нургамедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо и&nbsp;другие бои.Брат Хабиба против экс-соперника Яна, бой за титул Гейджи — Пимблетт: UFC возвращается после Нового года

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