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Джастин Гейджи объяснил, почему принял бой с Максом Холлоуэем

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) считает, что если он ярко победит экс-чемпиона полулегкого дивизиона Макса Холлоуэя (24-7), то сразу же получит бой с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1).

«Почему я принял бой с Максом Холлоуэем? Потому что UFC объявили бой Оливейры с Царукяном и назвали его претендентским. Поэтому есть только один способ сделать так, чтобы этого не произошло, — попасть на UFC 300 и показать лучшее выступление.

У всех четверых из нас есть возможность стать главным претендентом. Кто будет драться с Махачевым следующим? Я думаю, что Махачев будет драться дважды в этом году. Так что, надеюсь, оба победителя [пар Гейджи — Холлоуэй и Оливейра — Царукян] будут драться за титул в этом году. Сейчас все зависит от 13 апреля", — сказал Гейджи SPORTSNET.

Гейджи и Холлоуэй подерутся за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Макс Холлоуэй
UFC
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