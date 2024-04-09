Икрам Алискеров подерется с Андре Мунисом 15 июня на UFC Fight Night 243

Российский средневес UFC Икрам Алискеров (15-1) проведет следующий поединок против бразильского бойца Андре Муниса (24-6) 15 июня на UFC Fight Night 243 в UFC Apex в Парадайсе, США. Об этом сообщил инсайдер Лаэрте Виана в соцсети X.

Алискеров в прошлом бою победил Варлея Алвиса (14-7) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Мунис в прошлом бою одолел Пак Чжун Ёна (17-6) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой состоялся 9 декабря 2023-го на UFC Fight Night 233 в UFC Apex в Парадайсе, США.