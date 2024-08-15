Дю Плесси: «Адесанья, перестань искать фото моего пениса в интернете»

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) обратился к экс-чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье (24-3), который накануне опубликовал фото, на котором сравнивал размеры своего пениса и пениса дю Плесси.

«Исраэль, просто перестань искать мой пенис в интернете. Это странно, чертовски странно, чувак», — сказал дю Плесси на пресс-конференции.

Дю Плесси и Адесанья подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.