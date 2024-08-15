Дю Плесси рассказал, почему на тренировках его тренер использует электрошокер

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) отметил, что удар электрошокером позволяет лучше осознать сделанные во время тренировки ошибки.

«Мы используем электрошокер уже 2,5 года. Если ты будешь постоянно совершать одни и те же ошибки, то электрошокер действует очень хорошо по части их исправления. Он причиняет много боли, но она быстро проходит», — сказал дю Плесси на пресс-конференции.

Дю Плесси и Исраэль Адесанья (24-3) подерутся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.