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Двукратный чемпион НБА Дюрант назвал Нурмагомедова любимым спортсменом в соцсетях

Алина Савинова
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Кевин Дюрант, Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Финикс Санз», Кевин Дюрант ответил на вопрос подписчика, за каким любимым спортсменом следит в соцсетях.

«Хабиб Нурмагомедов», — отметил американец в TikTok-аккаунте NBA on TNT.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Всего россиянин провел 29 боев в ММА и одержал в них 29 побед.

35-летний Дюрант является двукратным чемпионом НБА (2017, 2018). Также он четыре раза признавался самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА. В составе сборной США баскетболист стал чемпионом мира в 2010 году и трехкратным чемпионом Олимпийских игр (2012, 2016, 2020).

Кевин Дюрант
Хабиб Нурмагомедов
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