Россиянин Махачев встретится с Гэтжи в случае победы над Оливейрой

Российский боец ММА Ислам Махачев должен будет встретиться с американцем Джастином Гэтжи, если в своем следующем поединке одержит победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«После победы над Оливейрой Ислам будет биться с Гэтжи. Это то, что хотим мы, и этого хочет UFC. Джастин Гэтжи тоже это заслужил. Если ты нокаутировал Дастина Порье, ты не можешь не заслужить чемпионский бой. Думаю, Джастин заслужил этот шаг вперед», — сказал менеджер россиянина Абдель-Азиз в интервью YouTube-блогеру The Schmo.

Поединок между Махачевым и Оливейрой пройдет 21 октября в рамках турнира UFC 294. На счету 31-летнего россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе 33-летнего бразильца 34 победы, 9 поражений, еще один его бой был признан несостоявшимся.

34-летний Гэтжи — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Всего он провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержал 25 побед и потерпел 4 поражения.