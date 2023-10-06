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Сегодня, 13:43

Россиянин Махачев встретится с Гэтжи в случае победы над Оливейрой

Алина Савинова
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец ММА Ислам Махачев должен будет встретиться с американцем Джастином Гэтжи, если в своем следующем поединке одержит победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«После победы над Оливейрой Ислам будет биться с Гэтжи. Это то, что хотим мы, и этого хочет UFC. Джастин Гэтжи тоже это заслужил. Если ты нокаутировал Дастина Порье, ты не можешь не заслужить чемпионский бой. Думаю, Джастин заслужил этот шаг вперед», — сказал менеджер россиянина Абдель-Азиз в интервью YouTube-блогеру The Schmo.

Поединок между Махачевым и Оливейрой пройдет 21 октября в рамках турнира UFC 294. На счету 31-летнего россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе 33-летнего бразильца 34 победы, 9 поражений, еще один его бой был признан несостоявшимся.

34-летний Гэтжи — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Всего он провел 29 поединков в смешанных единоборствах, одержал 25 побед и потерпел 4 поражения.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
ММА
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