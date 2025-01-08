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Двалишвили — о поединке с Нурмагомедовым: «Я собираюсь сломать парня»

Сергей Ярошенко
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Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили сказал, что намерен сломать Умара Нурмагомедова во время поединка.

«Я собираюсь показать грузинскую борьбу и грузинскую жесткость. Я собираюсь сломать парня. Это будет отличный бой. Пока я здоров, я в порядке, и я буду в порядке. Мне очень хочется сразиться с таким хорошим бойцом, как Умар. Он непобедим, я собираюсь изменить его рекорд», — заявил Двалишвили на подкасте у Майкла Биспинга.

Умар Нурмагомедов и&nbsp;Мераб Двалишвили. Умар Нумагомедов vs Мераб Двалишвили: основная информация о соглавном бое UFC 311

Двалишвили и Нурмагомедов сразятся в соглавном событии 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Грузинский боец стал чемпионом в сентябре 2024-го на турнире UFC 306: он победил Шона О'Мэлли единогласным решением. На счету Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения, рекорд Двалишвили — 18-4.

В главном событии вечера чемпион легкого веса Ислам Махачев сразится с Арманом Царукяном.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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