Адесанья прогнозирует досрочную победу О'Мэлли над Двалишвили в реванше

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что Шон О'Мэлли досрочно победит Мераба Двалишвили на турнире UFC 316.

«Уважаю Мераба, у него есть настоящий характер. Но предпочту Шона О'Мэлли. Я верю в этого чувака. Посмотрите, какую работу он проделал в лагере и за его пределами. Мне нравится дисциплина и сфокусированность. Мераб такой же. Он выйдет на бой уверенным в себе и знающим, как победить Шона. Но я чувствую, что О'Мэлли может его поймать. Это мой прогноз — победа О'Мэлли нокаутом во втором раунде. Я люблю Шона. Он мой пес», — сказал экс-чемпион UFC на своем Youtube-канале.