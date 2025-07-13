Двалишвили признан лучшим бойцом года в UFC по версии ESPY
Грузинский боец Мераб Двалишвили стал лауреатом премии ESPY 2025 в номинации «Боец года UFC».
Также на награду были номинированы россиянин Ислам Махачев, южноафриканец Дрикус Дю Плесси, а также американка Кайла Харрисон.
В июне 2025 года 34-летний Двалишвили удушающим приемом в третьем раунде победил американца Шона О'Мэлли в главном поединке турнира UFC 316. Грузин защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
В январе 2025 года Двалишвили одержал победу над россиянином Умаром Нурмагомедовым единогласным решением судей.
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