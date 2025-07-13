Шоу Льюиса после нокаута за 35 секунд в UFC: странное празднование и обещание побороться с женой
Боец UFC Льюис показал голый зад зрителям при праздновании победы
Американский боец Деррик Льюис экстравагантно отпраздновал победу над бразильцем Талиссоном Тейшейрой в главном поединке UFC on ESPN 70.
После победы Льюис снял шорты и изобразил собачье мочеиспускание в сторону зрителей.
Также он показал голый зад болельщикам.
А затем пошутил, что следующий «бой» проведет с женой. «Хочу, чтобы жена была рядом. Не видел ее 2 недели. сегодня будет много борьбы и граунд-энд-паунда», — сказал Льюис.
На счету Льюиса 29 побед и 12 поражений, у Тейшеры — шесть побед и одно поражение в ММА.
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