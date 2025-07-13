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13 июля 2025, 11:42

Шоу Льюиса после нокаута за 35 секунд в UFC: странное празднование и обещание побороться с женой

Боец UFC Льюис показал голый зад зрителям при праздновании победы
Игнат Заздравин
Корреспондент
Деррик Льюис.
Фото Global Look Press

Американский боец Деррик Льюис экстравагантно отпраздновал победу над бразильцем Талиссоном Тейшейрой в главном поединке UFC on ESPN 70.

После победы Льюис снял шорты и изобразил собачье мочеиспускание в сторону зрителей.

Также он показал голый зад болельщикам.

А затем пошутил, что следующий «бой» проведет с женой. «Хочу, чтобы жена была рядом. Не видел ее 2 недели. сегодня будет много борьбы и граунд-энд-паунда», — сказал Льюис.

На счету Льюиса 29 побед и 12 поражений, у Тейшеры — шесть побед и одно поражение в ММА.

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Деррик Льюис
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