Бразилец Уокер признался в любви к России на русском языке после победы в UFC

Бразильский боец Вальтер Уокер победил американца Кеннеди Нзечакву на турнире UFC on ESPN 70.

27-летний бразилец одержал победу уже в первом раунде, сделав болевой прием на пятку.

«Для начала я хочу говорить по-русски. Хочу сказать спасибо моей семье, моей жене, моему тренеру. Я люблю Россию! Россия — это мой дом», — заявил Уокер на русском языке.

Бразилец вышел на бой под трек «Матушка земля». Также он женат на русской девушке и тренируется в зале «GOR MMA» в Москве.

Уокер одержал 14-ю победу при одном поражении в смешанных единоборствах в карьере.