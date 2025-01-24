Двалишвили опубликовал иронично отредактированное фото Умара Нурмагомедова

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили на своей странице в соцсетях разместил иронично отредактированное фото российского бойца Умара Нурмагомедова с руководителями промоушена.

37-летний грузин подставил Нурмагомедову свое лицо. Изначально российский боец публиковал это фото до боя с Двалишвили, поблагодарив руководителей UFC «за подарок».

19 января Двалишвили защитил свой титул в бою с Нурмагомедовым на турнире UFC 311, нанеся россиянину первое поражение при 18 победах в карьере.

22 января медкомиссия на полгода отстранила Нурмагомедова от боев, так как спортсмену вставили штифт в кисть левой руки, сломанной в поединке с грузинским бойцом.