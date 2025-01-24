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Двалишвили опубликовал иронично отредактированное фото Умара Нурмагомедова

Даниил Аршавский
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Фото Умара Нурмагомедова, отредактированное Мерабом Двалишвили.
Фото соцсети

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили на своей странице в соцсетях разместил иронично отредактированное фото российского бойца Умара Нурмагомедова с руководителями промоушена.

37-летний грузин подставил Нурмагомедову свое лицо. Изначально российский боец публиковал это фото до боя с Двалишвили, поблагодарив руководителей UFC «за подарок».

19 января Двалишвили защитил свой титул в бою с Нурмагомедовым на турнире UFC 311, нанеся россиянину первое поражение при 18 победах в карьере.

22 января медкомиссия на полгода отстранила Нурмагомедова от боев, так как спортсмену вставили штифт в кисть левой руки, сломанной в поединке с грузинским бойцом.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
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