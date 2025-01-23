Немков: «Шара Буллет наносит такие удары, которые на тренировке не все могут сделать. Надеюсь, он победит Пейджа»

Российский тяжеловес Вадим Немков прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок средневеса UFC Шарабутдина Магомедова, известного по прозвищу Шара Буллет, против англичанина Майкла Пейджа.

«Интересный бой будет, — сказал Немков «СЭ». — Пейдж такой боец — непонятно, что и откуда вылетит. Необычный. Шарабутдин наносит такие удары, которые на тренировке не все могут сделать. В бою бьет бэкфисты — с одной руки, а потом сразу с другой. Бой будет интересный. Надеюсь, что победит Шара.

Буду ли ждать обращение к добрым русским мужикам от Шарабутдина после боя? Конечно. Как он к добрым русским мужикам, так и добрые русские мужики к Шарабутдину относятся».

Магомедов и Пейдж сразятся на турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

25 января в турнире PFL в Дубае Немков сразится с американцем Тимом Джонсоном, в главном бою вечера Усман Нурмагомедов подерется против ирландца Пола Хьюза за чемпионский пояс в легком весе.