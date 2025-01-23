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Сегодня, 22:55

Немков: «Шара Буллет наносит такие удары, которые на тренировке не все могут сделать. Надеюсь, он победит Пейджа»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский тяжеловес Вадим Немков прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок средневеса UFC Шарабутдина Магомедова, известного по прозвищу Шара Буллет, против англичанина Майкла Пейджа.

«Интересный бой будет, — сказал Немков «СЭ». — Пейдж такой боец — непонятно, что и откуда вылетит. Необычный. Шарабутдин наносит такие удары, которые на тренировке не все могут сделать. В бою бьет бэкфисты — с одной руки, а потом сразу с другой. Бой будет интересный. Надеюсь, что победит Шара.

Буду ли ждать обращение к добрым русским мужикам от Шарабутдина после боя? Конечно. Как он к добрым русским мужикам, так и добрые русские мужики к Шарабутдину относятся».

Магомедов и Пейдж сразятся на турнире UFC Fight Night 250, который состоится 1 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

25 января в турнире PFL в Дубае Немков сразится с американцем Тимом Джонсоном, в главном бою вечера Усман Нурмагомедов подерется против ирландца Пола Хьюза за чемпионский пояс в легком весе.

Вадим Немков
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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