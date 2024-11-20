Фигейредо: «Я изучил Петра Яна, его игра полна дыр»

Бывший чемпион UFC Дейвисон Фигейредо поделился ожиданиями от поединка против Петра Яна.

«Я не родился с серебряной ложкой во рту, — сказал Фигейредо Sherdog. — Я из джунглей. Мой отец был фермером, и он вырастил меня в джунглях, где мне всегда приходилось иметь дело с дикими животными. Мы тщательно изучили Петра. Его игра полна дыр. Он не пришел из борьбы или джиу-джитсу. Ян любит наносить удары. А я — ударник. Мы уверены, что бой будет идти на ногах. У меня есть еще много техник, которые я использую против него. Мой план — продолжать тренироваться, снова стать чемпионом UFC и, если Бог даст, уйти на пенсию достойно».

Поединок между Петром Яном и Дейвисоном Фигейредо возглавит турнир UFC в Макао 23 ноября.