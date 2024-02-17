Тюлюлин: «Эрнандес — крайне тяжелый соперник для Копылова, это факт»

Боец UFC Денис Тюлюлин оценил шансы в поединке Романа Копылова и Энтони Эрнандеса на турнире UFC 298. Бой состоится в ночь на 18 февраля по московскому времени.

«Если ты был в процессе, если идет постоянная работа, то месяц-полтора это не короткий лагерь. 95-97 процентов бойцов всегда в процессе. Ты борешься, бьешь, иногда спаррингуешь. Когда тебе дают бой за месяц, ты неделю отдыхаешь, потом две-три недели спаррингов и подходишь к поединку. Понятно, что Рома постоянно тренировался. Думаю, он готов.

Эрнандес – крайне тяжелый соперник для Ромы, это факт. Он неплохо борется, с хорошим грэпплингом. Если у Ромы и будут проблемы, то после тейкдаунов. Но если Эрнанедес не сможет прижать Копылова к сетке и перевести, его минуты будут сочтены. Энтони опасен в партере, он достаточно высокий. В стойке Рома его набьет, но, думаю, что Эрнандес не будет боксировать с Ромой, это глупо», – цитирует «РБ Спорт» Тюлюлина.

На счету 32-летнего Копылова в ММА – 12 побед и два поражения. У 30-летнего Эрнандеса в профессиональных смешанных единоборствах – 16 побед и два поражения.