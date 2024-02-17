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Сегодня, 12:00

UFC 298 Волкановски — Топурия: где смотреть прямую трансляцию боев турнира

Александр Волкановски проведет титульный поединок против Илия Топурия на UFC 298
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Волкановски.
Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC 298 пройдет на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния (США) в ночь на 18 февраля. В главном событии вечера Александр Волкановски проведет титульный поединок против Илия Топурия. Бой между австралийцем и итальянцем ожидается около 8.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 298 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

На счету 35-летнего Волкановски в ММА 26 побед и три поражения, а Топурия является непобежденным бойцом, в 14 поединках у него 14 побед.

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Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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