Турнир по смешанным единоборствам UFC 298 пройдет на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния (США) в ночь на 18 февраля. В главном событии вечера Александр Волкановски проведет титульный поединок против Илия Топурия. Бой между австралийцем и итальянцем ожидается около 8.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Трансляцию турнира в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 298 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

На счету 35-летнего Волкановски в ММА 26 побед и три поражения, а Топурия является непобежденным бойцом, в 14 поединках у него 14 побед.

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