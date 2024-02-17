Двалишвили: «Как можно называть Умара Нурмагомедова лучшим, если он побил всего одного хорошего бойца?»

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили в интервью СЭ поделился мнением об Умаре Нурмагомедове.

— В вашем весе выступает Умар Нурмагомедов. Его рекорд 16-0, он не проиграл ни одного раунда в карьере. Многие считают именно его лучшим бойцом дивизиона. Как думаете, вы смогли бы устроить ему такую же борцовскую клинику, как Петру Яну?

— Я не знаю, мой друг. Как мы можем говорить, что он лучший боец в дивизионе, если у него всего 4 боя в UFC? В этом спорте все может быть, вспомните Ислама Махачева, который дрался с нерейтинговым бойцом и проиграл нокаутом. Нужно выступать, нужно заслужить все выступлениями. Если бы мне 5 лет назад дали шанс подраться с Ти Джеем Диллашоу, может быть, я и победил бы его. Но никто мне такой шанс не дал, потому что я не заслужил его. Даже сейчас, когда я уже заслуживаю, мне все равно дают новые испытания.

Нельзя просто прийти в UFC, буллить всех, кричать: «Эй, вот он я!». Да, он хорош, мне он нравится, но он слишком торопится. Давай-ка, дружище, начни драться постоянно, прояви уважение. Представьте, чтобы кто-то с 4 боями в UFC вызывал Ислама Махачева, например, это невероятно. Умар хороший боец, но ему нужно чаще драться, и тогда мы посмотрим. Я не знаю, лучший ли он, потому что очень много хороших бойцов в дивизионе. Первые три боя, которые провел Умар — эти трое ребят никто и ничто. Он побил только одного нормального бойца, Раони Барцелоса.

В ночь на 18 февраля Двалишвили подерется с Генри Сехудо на UFC 298 в Анахайме.