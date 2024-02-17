Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 02:20

Двалишвили: «Как можно называть Умара Нурмагомедова лучшим, если он побил всего одного хорошего бойца?»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили в интервью СЭ поделился мнением об Умаре Нурмагомедове.

— В вашем весе выступает Умар Нурмагомедов. Его рекорд 16-0, он не проиграл ни одного раунда в карьере. Многие считают именно его лучшим бойцом дивизиона. Как думаете, вы смогли бы устроить ему такую же борцовскую клинику, как Петру Яну?

— Я не знаю, мой друг. Как мы можем говорить, что он лучший боец в дивизионе, если у него всего 4 боя в UFC? В этом спорте все может быть, вспомните Ислама Махачева, который дрался с нерейтинговым бойцом и проиграл нокаутом. Нужно выступать, нужно заслужить все выступлениями. Если бы мне 5 лет назад дали шанс подраться с Ти Джеем Диллашоу, может быть, я и победил бы его. Но никто мне такой шанс не дал, потому что я не заслужил его. Даже сейчас, когда я уже заслуживаю, мне все равно дают новые испытания.

Нельзя просто прийти в UFC, буллить всех, кричать: «Эй, вот он я!». Да, он хорош, мне он нравится, но он слишком торопится. Давай-ка, дружище, начни драться постоянно, прояви уважение. Представьте, чтобы кто-то с 4 боями в UFC вызывал Ислама Махачева, например, это невероятно. Умар хороший боец, но ему нужно чаще драться, и тогда мы посмотрим. Я не знаю, лучший ли он, потому что очень много хороших бойцов в дивизионе. Первые три боя, которые провел Умар — эти трое ребят никто и ничто. Он побил только одного нормального бойца, Раони Барцелоса.

В ночь на 18 февраля Двалишвили подерется с Генри Сехудо на UFC 298 в Анахайме.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
5
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
Знаменитый сценарист Ряшенцев отреагировал на приговор Промеса
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мераб Двалишвили: «Защита Альдо от тейкдаунов — 10 из 10. Петра Яна — 8 из 10»

Тюлюлин: «Эрнандес — крайне тяжелый соперник для Копылова, это факт»
Новости
RSS RSS
Все новости