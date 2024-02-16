Российский боец-средневес Роман Копылов подерется с американцем Энтони Эрнандесом в основном карде турнира UFC 298 в ночь на 18 февраля. Их поединок в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» начнется около 06.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния Копылов — Эрнандес и других боев турнира UFC 298.

Видеотрансляция боя Копылов — Эрнандес бесплатно пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 06.00 мск. Поединок также покажут на телеканале «Матч Боец» и по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего Копылова в ММА — 12 побед и два поражения. У 30-летнего Эрнандеса в профессиональных смешанных единоборствах — 16 побед и два поражения.

UFC 298: основной кард турнира — расписание главных боев