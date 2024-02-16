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16 февраля, 23:50

Копылов — Эрнандес: время начала и где смотреть бой UFC 298

Бой UFC 298 Копылов — Эрнандес начнется в 06.00 18 февраля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Роман Копылов.
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Российский боец-средневес Роман Копылов подерется с американцем Энтони Эрнандесом в основном карде турнира UFC 298 в ночь на 18 февраля. Их поединок в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» начнется около 06.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния Копылов — Эрнандес и других боев турнира UFC 298.

Видеотрансляция боя Копылов — Эрнандес бесплатно пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 06.00 мск. Поединок также покажут на телеканале «Матч Боец» и по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего Копылова в ММА — 12 побед и два поражения. У 30-летнего Эрнандеса в профессиональных смешанных единоборствах — 16 побед и два поражения.

UFC 298: основной кард турнира — расписание главных боев

Роман Копылов
Энтони Эрнандес
UFC
ММА
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