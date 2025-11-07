Де Риддер объяснил поражение от Аллена травмой

Нидерландский боец Ренье де Риддер, выступающий в среднем весе, рассказал, что проиграл американцу Брендону Аллену на турнире UFC Fight Night 240 из-за травмы, проявившейся еще в реванше с Анатолием Малыхиным.

«Я все еще чувствую себя отвратительно. Когда поднимаюсь по лестнице, задыхаюсь. По анализам крови приходит много информации. Не хочу вдаваться в подробности, потому что тогда мне не дадут реванш, но есть физические проблемы, и я собираюсь разобраться со всем этим, прежде чем вернуться. Это то, с чем я уже сталкивался раньше — в бою с Анатолием Малыхиным. Я думал, что решил проблему, но, видимо, нет. Сейчас я пытаюсь все выяснить, составить план и исправить ситуацию», — сказал Риддер в интервью Submission Radio.

Поединок между Риддером и Алленом прошел 19 октября на турнире UFC Fight Night 240 в Ванкувере и завершился в перерыве после четвертого раунда. Тренер Риддера выбросил полотенце, остановив бой.