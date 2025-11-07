Хукер дал прогноз на бой Махачева с Маддаленой

Новозеландский боец Дэн Хукер, занимающий седьмую строчку рейтинга UFC в легком весе, прокомментировал предстоящий бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

Поединок за титул UFC в полусреднем весе пройдет на турнире UFC 322, который состоится в Нью-Йорке.

«Джек, будучи крупнее, чувствует, что его телосложение и габариты дадут ему преимущество, если дело дойдет до чемпионских раундов. Но Ислам невероятно умный боец. В стойке его очень трудно достать — Махачев не любит, когда его бьют. Кроме того, Ислам также очень осторожен в партере. Его очень трудно достать, ему очень сложно начать наносить урон. Но я чувствую, что сейчас в полусреднем весе нет никого лучше Джека. Я вижу, что Делла Маддалена победит в этом бою», — цитирует Хукера Red Corner MMA в социальной сети.

Маддалена является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, эта защита титула станет для него первой. Австралиец завоевал пояс после победы над Белалом Мухаммадом на турнире UFC 315.

Махачев провел четыре успешные защиты чемпионского титула в легком весе, четвертую — на UFC 311 против Ренато Мойкано. После этого россиянин оставил пояс и сменил дивизион.