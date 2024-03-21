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21 марта, 07:42

Сауль Альварес объяснил, почему передумал не драться с мексиканцами

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) заявил, что он принял предложение подраться с соотечественником Хайме Мунгией (43-0) во многом из-за того, что Мунгия заслужил бой с ним.

«Да, я говорил, что не хочу драться с мексиканскими бойцами. Но такой уважаемый человек, как Мунгия, заслужил этот бой. Я рад, что мы все смогли согласовать. Для меня это большой повод для гордости, потому что это Мексика. Я горжусь успехами Мунгии. Мы очень уважаем друг друга, и я думаю, что все это понимают. Наш бой может разделить болельщиков, но в конечном итоге это хорошо для Мексики. Потому что независимо от того, кто вам нравится, это будет бой за всю Мексику.

Мы хотим войти в историю. Я хочу, чтобы мое наследие состояло из величайших боев. Именно это я и хочу продолжать делать: защищать свой пояс и устраивать величайшие бои для фанатов», — приводит слова Альвареса ESPN.

Альварес подерется с Мунгией 4 мая в Лас-Вегасе, США.

Сауль Альварес
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