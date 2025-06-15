Ирина Алексеева — Клаудия Сигула: дата боя и турнира UFC в Баку

Ирина Алексеева и Клаудия Сигула встретятся на турнире UFC в Баку

Россиянка Ирина Алексеева и Клаудия Сигула из Польши встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night. Турнир пройдет в «Баку Кристал Холле» в Баку (Азербайджан) и начнется в 19.00 по московскому времени в субботу, 21 июня.

ММА UFC: Алексеева — Сигула

Алексеева провела семь поединков в профессиональных ММА, одержав пять побед и потерпев два поражения. Ее рост составляет 173 см, размах рук — 168 см. Предыдущий бой россиянка провела в октябре 2023 года, уступив Мелиссе Муллинс единогласным решением судей.

В профессиональном рекорде Сигулы — шесть побед и два поражения. Ее рост составляет 173 см, размах рук — 175 см. Предыдущий бой Клаудия также провела против Муллинс и потерпела поражение техническим нокаутом.

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