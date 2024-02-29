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29 февраля, 09:21

Кормье: «Нейт Диас уже не тот, его все время били». Диас ответил

Кормье раскритиковал идею дать Диасу главный бой на UFC 306
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) раскритиковал идею дать Нейту Диасу (21-13) главный бой на UFC 306, который будет посвящен Дню независимости Мексики.

«Мне нравится Нейт Диас, но я считаю, что сейчас настало время быть честными с самими собой, — сказал Кормье на своем канале на YouTube. — Есть только пара людей, с которыми он может выступить в качестве хедлайнера на pay-per-view. Я думаю, что это Конор Макгрегор, если они сделают трилогию, и, возможно, Хорхе Масвидал. Но разве UFC 306 будет классным, если Нейт Диас возглавит турнир? Нейт Диас как боец уже не тот. Это уже не тот парень, который победил Конора. Да, у Нейта были свои звездные моменты, например, в пятом раунде боя с Леоном Эдвардсом. Но после этого его все время били. Последний раз он выиграл бой у Тони Фергюсона, и мы знаем, кто такой Тони Фергюсон сегодня».

В ответ Диас опубликовал в соцсети X фотографию плачущего Кормье на UFC 214, когда он упал в нокаут в реванше с экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1), и написал: «Эта (в оригинале использовано нецензурное слово) не боец. Полная его противоположность. Хорошая речь, ДиСи».

Диас в прошлом бою по правилам бокса проиграл Джейку Полу (8-1) единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа 2023-го в Далласе, США.

Даниэль Кормье
Нейт Диас
UFC
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