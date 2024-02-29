Умар Нурмагомедов: «О'Мэлли уничтожит Марлона Веру»

12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (16-0) уверен, что действующий чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) победит Марлона Веру.

«Я думаю, что Шон О'Мэлли уничтожит этого парня, потому что в их прошлом бою Чито победил, так как О'Мэлли был травмирован. Мы не знаем, что произошло бы, если бы он не травмировал ногу. Перед травмой О'Мэлли его разбивал», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции UFC.

О'Мэлли и Вера подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.