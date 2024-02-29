Илия Топурия: «Я планирую выступать до 30-32 лет»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) отметил, что будет выступать в октагоне еще три-пять лет.

«Я планирую выступать до 30-32 лет и буду также драться в боксе, где проведу не много боев, но один или два — точно. Я бы подрался с Канело Альваресом. В UFC я знаю, что никто меня не побьет. Я достиг всего благодаря преданности и упорному труду. А еще меня благословил Бог. Я верю в это на 100 процентов», — приводит слова Топурии испанское издание Marca.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.