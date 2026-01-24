Дана Уайт рассказал о здоровье бойца, упавшего в обморок на взвешивании

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о состоянии здоровья бойца Кэмерона Смотермана, который упал на взвешивании перед турниром UFC 324.

28-летний американец, выступающий в легчайшей весовой категории, должен был провести поединок с соотечественником Рики Турсиосом, но организаторы отменили бой.

«Для меня главное, о чем я сразу спросил, на месте ли его зубы. Не знаю, бывали ли вы на таких платформах, но это не шутки. Эта штука очень твердая. Он упал, не выставив рук, лицом вперед. У него несколько швов на подбородке — и все. Это уже победа. Так что мы довольны, он в порядке. Причины? Могли быть нервы, могло быть миллион причин», — цитирует Уайта портал MMAJunkie.