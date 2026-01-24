Андрей Пуляев — Атеба Готье: онлайн-трансляция боя UFC 324 начнется ориентировочно в 4.00 мск

Андрей Пуляев проведет поединок против Атеба Готье на UFC 324 25 января

Российский боец Андрей Пуляев проведет поединок в среднем весе против камерунца Атеба Готье на турнире UFC 324 в ночь с 24 на 25 января. Вечер ММА пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Начало боя Пуляев vs Готье — ориентировочно в 4.00 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 324.

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27-летний Пуляев имеет профессиональный рекорд — девять побед и два поражения. На счету 31-летнего Готье — шесть побед и одно поражение.

В полном объеме турнир показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Прямой эфир начинается в 1.00 по московскому времени. Бои предварительного и основного кардов также транслируют телеканал «Матч ТВ» (на ТВ и сайте), платформах «Кинопоиск» и Okko. Старт — в 3.00 мск.

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».