Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейредо: онлайн-трансляция боя UFC 324 начнется ориентировочно в 4.30 мск

Умар Нурмагомедов проведет поединок против Дейвисона Фигейредо на UFC 324 25 января

Российский боец Умар Нурмагомедов проведет поединок в легчайшем весе против бразильца Дейвисона Фигейредо на турнире UFC 324 в ночь с 24 на 25 января. Вечер ММА пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Начало боя Нурмагомедов vs Фигейредо — ориентировочно в 4.30 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 324.

ММА UFC: Нурмагомедов — Фигейредо

30-летний Нурмагомедов имеет в профессиональном рекорде 19 побед и одно поражение. На счету 38-летнего Фигейредо — 25 побед, пять поражений и одна ничья.

В полном объеме турнир показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, начало — в 1.00 по московскому времени. Бои предварительного и основного кардов в прямом эфире с 3.00 мск также транслируют телеканал «Матч ТВ» (ТВ и сайт), платформы «Кинопоиск» и Okko.

За результатами UFC 324 можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».