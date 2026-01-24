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24 января, 22:30

Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейредо: онлайн-трансляция боя UFC 324 начнется ориентировочно в 4.30 мск

Умар Нурмагомедов проведет поединок против Дейвисона Фигейредо на UFC 324 25 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов и Дейвисон Фигейредо.
Фото Global Look Press

Российский боец Умар Нурмагомедов проведет поединок в легчайшем весе против бразильца Дейвисона Фигейредо на турнире UFC 324 в ночь с 24 на 25 января. Вечер ММА пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Начало боя Нурмагомедов vs Фигейредо — ориентировочно в 4.30 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 324.

ММА UFC: Нурмагомедов — Фигейредо

30-летний Нурмагомедов имеет в профессиональном рекорде 19 побед и одно поражение. На счету 38-летнего Фигейредо — 25 побед, пять поражений и одна ничья.

Турнир UFC 324, 25&nbsp;января 2026 года: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблетт, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо.Умар Нурмагомедов против бразильской легенды, Гейджи и Пимблетт в бою за титул: онлайн-трансляция UFC 324

В полном объеме турнир показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, начало — в 1.00 по московскому времени. Бои предварительного и основного кардов в прямом эфире с 3.00 мск также транслируют телеканал «Матч ТВ» (ТВ и сайт), платформы «Кинопоиск» и Okko.

За результатами UFC 324 можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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