Дана Уайт предлагает 2,5 тысячи долларов любому, кто поможет ему отыскать мужчину, который пытался вторгнуться в его дом

Глава UFC Дана Уайт заявил, что в его дом пытался пробраться мужчина — на видео парень подходит к двери дома и несколько раз пытается ее выбить. Осознав, что у него ничего не выходит, он убегает.

«Этот козел просто пытался выбить мою парадную дверь в Леванте, штат Мэн. Я обещаю 2,5 тысячи долларов первому, кто предоставит полиции информацию о нем», — написал Уайт в соцсетях, опубликовав видео и фото мужчины.

Ранее восьмой номер рейтинга полутяжелого веса UFC Энтони Смит (37-18) утверждал, что однажды в его дом вторгся грабитель и у него завязалась с ним драка. По словам Смита, это был один из его самых сложных поединков.