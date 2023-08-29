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Сегодня, 09:30

Мовсар Евлоев поднялся в рейтинге UFC

Давид Хачатрян
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Мовсар Евлоев.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

29-летний российский боец легчайшего веса UFC Мовсар Евлоев (17-0) поднялся на одну строчку в рейтинге после турнира UFC Fight Night 225 за счет того, что Чон Чхан Сон (17-8), известный как Корейский Зомби, проиграл Максу Холлоуэю (25-7) и завершил карьеру. На данный момент Евлоев расположился на 9-й строчке рейтинга.

Евлоев в прошлом бою победил Диего Лопеса (22-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Мовсар Евлоев
UFC
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