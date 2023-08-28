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Сегодня, 14:05

Тренер Джервонта Дэвиса: «Любой боксер легкого веса надерет задницу О'Мэлли»

Давид Хачатрян
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Кенни Эллис, тренер регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0), ответил на вызов чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли (17-1).

«Танк» надерет ему задницу в первом раунде. Любой легковес побьет его. Танк, Шакур, Хейни — все эти парни побьют его, потому что они боксеры. Все они отправят его в нокаут. Тебе лучше оставить боксеров в покое, пока ты не оказался в нокауте», — сказал Эллис в интервью ES News.

Дэвис следующий бой должен провести против Айзека «Питбуля» Круза (25-2).

Бокс
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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