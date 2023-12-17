Дана Уайт — о выступлении Рахмонова на UFC 296: «Я был немного шокирован»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал выступление казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) на UFC 296, где он одолел шестого номера рейтинга Стивена Томпсона (17-7).

«Он выглядел отлично, я был немного шокирован тем, как он боролся у клетки. Но в конце концов он провел тейкдаун и победил сабмишном. Он стал первым, кто заставил Томпсона постучать», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Рахмонов победил Томпсона сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.