Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:33

Дана Уайт — о выступлении Рахмонова на UFC 296: «Я был немного шокирован»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал выступление казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) на UFC 296, где он одолел шестого номера рейтинга Стивена Томпсона (17-7).

«Он выглядел отлично, я был немного шокирован тем, как он боролся у клетки. Но в конце концов он провел тейкдаун и победил сабмишном. Он стал первым, кто заставил Томпсона постучать», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Рахмонов победил Томпсона сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
Шавкат Рахмонов
0
Читайте также
«Россия 25» обыграла Белоруссию в матче Кубка Первого канала
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Установлена причастность 11 человек к потасовке у рынка «Садовод»
Путин указал на желание Запада развалить Россию после распада СССР
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алджамейна Стерлинга не пустили на арену на UFC 296

Шон Стрикленд прокомментировал стычку с Дю Плесси

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости