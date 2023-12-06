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Сегодня, 08:52

Чимаев: «Через две недели у меня назначена операция»

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) сообщил, что в скором времени у него состоится операция.

«Я собираюсь сделать операцию через одну-две недели, — сказал Чимаев во время прямого эфира в соцсетях. — После этого займусь восстановлением, вернусь и размажу кого-нибудь».

Ранее сообщалось, что во время боя с экс-чемпионом полусреднего веса Камару Усманом (20-4) Чимаев получил разрыв связок правой руки.

Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.

Хамзат Чимаев
UFC
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