Чимаев: «Через две недели у меня назначена операция»

Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) сообщил, что в скором времени у него состоится операция.

«Я собираюсь сделать операцию через одну-две недели, — сказал Чимаев во время прямого эфира в соцсетях. — После этого займусь восстановлением, вернусь и размажу кого-нибудь».

Ранее сообщалось, что во время боя с экс-чемпионом полусреднего веса Камару Усманом (20-4) Чимаев получил разрыв связок правой руки.

Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.