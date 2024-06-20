Дана Уайт: «Джон Джонс — самый устрашающий и крутой боец всех времен»

Глава UFC Дана Уайт вновь выразил восхищение экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1), подчеркнув при этом, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) не хотел боя с ним.

«Он легко одолел Сирила Гана, — сказал Уайт в подкасте Club Shay Shay. — Он сделает то же самое с Франсисом. Я уверен в этом. Франсис не хотел драться с Джоном Джонсом. Джон Джонс — самый устрашающий и крутой боец всех времен. У него есть проблемы за пределами октагона, что делает его еще более впечатляющим, если подумать о том, какой образ жизни он вел и как поступал с лучшими бойцами в мире.



Джон Джонс — один из тех парней, которых по-настоящему оценят только после того, как он уйдет. Но я говорю вам сейчас: когда вы говорите о том, кто самый плохой человек на планете, — это Джон Джонс».

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.