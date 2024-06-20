Волков: «Павлович лукавит, когда говорит, что мы первые согласились на бой»

Шестой номер рейтинга в тяжелом весе Александр Волков (37-10) не согласен с третьим номером рейтинга в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-2), который в интервью «СЭ» заявил, что Волков первым согласился на бой с ним.

«Мне кажется, он немного лукавит в этом вопросе. К моменту, когда мне предложили бой, он об этом поединке уже знал и предварительно согласился на него. Мы же согласились через сутки после обдумывания всей ситуации в целом», — сказал Волков на пресс-конференции.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.