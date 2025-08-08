UFC on ESPN 72 Долидзе — Эрнандес: время начала трансляции и где смотреть бои
Бой Долидзе — Эрнандес возглавит турнир UFC on ESPN 72
Турнир UFC Fight Night состоится в ночь с 9 на 10 августа. Поединки будут проходить на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, начало предварительного карда — в 23.00 по московскому времени, основного карда — в 2.00.
В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе. Начиная с полуночи, трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.
Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.
Турнир возглавит поединок Романа Долидзе и Энтони Эрнандеса.
Новости