Турнир UFC Fight Night состоится в ночь с 9 на 10 августа. Поединки будут проходить на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, начало предварительного карда — в 23.00 по московскому времени, основного карда — в 2.00.

В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе. Начиная с полуночи, трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

Турнир возглавит поединок Романа Долидзе и Энтони Эрнандеса.