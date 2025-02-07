Чимаев может провести титульный бой в UFC осенью в Абу-Даби

Боец UFC Хамзат Чимаев может провести титульный поединок осенью в Абу-Даби.

«Титульный бой может пройти осенью в Абу-Даби. Это один из вариантов», — сказали ТАСС в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что Чимаев проведет бой против победителя поединка между чемпионом UFC в среднем весе Дрикусом дю Плесси (ЮАР) и Шоном Стриклендом (США).

На счету 30-летнего Чимаева счету 14 побед и ни одного поражения в ММА. В полсденем бою 26 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби Чимаев удушающим приемом в первом раунде победил австралийца Роберта Уиттакера.