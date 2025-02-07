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7 февраля 2025, 11:04

Макгрегор может провести бой на голых кулаках

Сергей Ярошенко

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор может провести бой на голых кулаках.

«Пока не ясно, когда может быть следующий бой в UFC. В определенной степени это зависит и от лиги. Но есть предложения и по боям в других дисциплинах. К примеру, на голых кулаках. Это вполне реально», — сказали ТАСС в команде спортсмена.

На счету 36-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА. Свой последний бой в ММА он провел в 2021 году против американца Дастина Порье в турнире UFC 264: бой был остановлен из-за травмы ирландца, победителем признали Порье.

Ирландец является совладельцем лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.

Источник: ТАСС
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Конор Макгрегор
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