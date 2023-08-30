Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:38

Чейл Соннен: «Мераб рискует своей карьерой, отказываясь драться»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что второму номеру рейтинга легчайшего дивизиона Мерабу Двалишвили (16-4) рискованно отклонять предложения UFC о проведении боев с другими претендентами.

«Мераб говорит о том, что он собирается ждать боя за титул и больше ничего не делать: «Мой следующий бой будет за пояс. Я готов ждать». Более того, он уточняет: «Я готов ждать даже год, если это потребуется».

Когда звонит телефон и тебе предоставляется возможность, неважно, насколько она велика, ты отказываешься от нее и начинаешь говорить: «Я выиграл девять боев подряд. Я доказал, кто я такой», значит ли это, что Алджо получит незамедолительный реванш с О’Мэлли? Если нет, то Мераб рискует своей карьерой».

Ранее Двалишвили заявил, что не собирается драться с Генри Сехудо (16-3) и готов два года ждать боя за титул.

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Мераб Двалишвили
Чейл Соннен
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Найденная фигуристка Горбачева дала показания в следкоме. Но это явно не конец истории
У российских легкоатлетов украли на ЧМ одно золото. Но в остальном мы — чемпионы восьмых мест
МО РФ заявило о перехвате украинского беспилотника над Московской областью
В Рязанской области пресекли вторую попытку атаки БПЛА за ночь
В МЧС сообщили о возгорании военно-транспортных самолетов Ил-76 в Пскове
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Джонс: «Я думаю о Миочиче каждый час. Даже когда выпиваю»

Брендан Шауб: «Ронда Роузи отказалась возвращаться в UFC»
Новости
RSS RSS
Все новости