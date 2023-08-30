Чейл Соннен: «Мераб рискует своей карьерой, отказываясь драться»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что второму номеру рейтинга легчайшего дивизиона Мерабу Двалишвили (16-4) рискованно отклонять предложения UFC о проведении боев с другими претендентами.

«Мераб говорит о том, что он собирается ждать боя за титул и больше ничего не делать: «Мой следующий бой будет за пояс. Я готов ждать». Более того, он уточняет: «Я готов ждать даже год, если это потребуется».

Когда звонит телефон и тебе предоставляется возможность, неважно, насколько она велика, ты отказываешься от нее и начинаешь говорить: «Я выиграл девять боев подряд. Я доказал, кто я такой», значит ли это, что Алджо получит незамедолительный реванш с О’Мэлли? Если нет, то Мераб рискует своей карьерой».

Ранее Двалишвили заявил, что не собирается драться с Генри Сехудо (16-3) и готов два года ждать боя за титул.

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.