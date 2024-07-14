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Сегодня, 09:04

Четыре бойца получили бонусы по итогам UFC on ESPN 59

Давид Хачатрян
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«Боем вечера» по итогам турнира UFC on ESPN 59 стал кровавый поединок между легковесами Джином Силвой (14-2) и Дрю Добером (27-14), который завершился победой бразильца нокаутом в третьем раунде. Оба бойца получили дополнительные 50 тысяч долларов.

Бонусы за «Выступления вечера» в размере 50 тысяч долларов удостоились Чарльз Джонсон (16-6), который нокаутировал Джошуа Вана (10-2) в третьем раунде, и Монтел Джексон (14-2), который нокаутировал Д'Амона Блэкшира (14-7) в первом раунде.

Турнир UFC on ESPN 59 состоялся 13 июля на UFC on ESPN 59 в Денвере, США.

Джин Сильва
Дрю Добер
UFC
ММА
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