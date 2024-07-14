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Во время трансляции UFC случайно назвали два боя, которые пройдут 14 сентября в «Сфере»

Давид Хачатрян
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Во время франко-канадской трансляции турнира UFC on ESPN 59 комментаторы во время анонса турнира UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США, судя по всему, случайно раскрыли два боя, которые пройдут на турнире.

Поединок между чемпионом полулегкого веса Илией Топурией (14-0) и обладателем титула BMF Максом Холлоуэем (25-7), и бой между чемпионом в легчайшем весе Шоном О'Мэлли (17-1) и первым номером рейтинга Мерабом Двалишвили (17-4). Видео с трансляции опубликовало издание The Matchmaker.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Двалишвили победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Илия Топурия
Макс Холлоуэй
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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