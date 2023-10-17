Махачев: «Если я смогу дочь в школу и обратно сопровождать, то телефон ей явно не нужен»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (24-1) рассказал в интервью «СЭ», в каком возрасте планирует купить своей дочери телефон.

«Точно не рано. Это сто процентов. Если я смогу дочь в школу и обратно сопровождать, то он ей явно не нужен. Но сейчас все связано с телефоном, я не говорю, что я своей дочке не куплю телефон. Если будет необходимость, то, конечно, придется взять. Но ничего хорошего от этого нет», — сказал Махачев «СЭ».

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).