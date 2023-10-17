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Сегодня, 22:30

Махачев: «Если я смогу дочь в школу и обратно сопровождать, то телефон ей явно не нужен»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (24-1) рассказал в интервью «СЭ», в каком возрасте планирует купить своей дочери телефон.

«Точно не рано. Это сто процентов. Если я смогу дочь в школу и обратно сопровождать, то он ей явно не нужен. Но сейчас все связано с телефоном, я не говорю, что я своей дочке не куплю телефон. Если будет необходимость, то, конечно, придется взять. Но ничего хорошего от этого нет», — сказал Махачев «СЭ».

Ислам Махачев и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хабиб стал еще крепче, он бы задавил Стриклэнда, 100 процентов». Интервью с Исламом Махачевым

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ислам Махачев
ММА
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