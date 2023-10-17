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Ислам Махачев — Алекс (Александр) Волкановски: профайл бойцов и история выступления в UFC

Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски на турнире UFC 294 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

21 октября, в субботу, в Абу-Даби (ОАЭ) на арене Etihad Arena состоится турнир UFC 294. В главном бою вечера Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски за титул чемпиона UFC в легком весе. Начало — не ранее 22.30 по московскому времени.

Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся из-за травмы глаза.

31-летний Махачев в ММА провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и одно поражение. Дебют в UFC состоялся 23 мая 2015 года на турнире UFC 187. Тогда победил американца Лео Кунца. В общей сложности россиянин провел в промоушене 14 поединков, из которых выиграл 13. В октябре 2022-го Махачев завоевал титул в легком весе UFC: дагестанец одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280. В феврале 2023 года боец провел первую защиту и решением судей победил чемпиона лиги в полулегком весе Алекса Волкановски.

На счету 35-летнего Волкановски 28 боев в ММА (26 побед и 2 поражения). Австралиец провел 13 поединков в UFC, в них одержал поражение только один раз в бое против Ислама Махачева, уступив титул, который ранее защищал четыре раза. Боец дебютировал в американском промоушене 26 ноября 2016-го на турнире UFC Fight Night 101, тогда он победил японца Юсуке Касую нокаутом. 14 декабря 2019 года стал чемпионом в полулегком весе, победив американца Макса Холлоуэя единогласным решением судей.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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