Шон О'Мэлли: «Бой с Двалишвили состоится до конца года»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) отметил, что он точно подерется с первым номером рейтинга Мерабом Двалишвили (17-4) до конца года.

«Это произойдет в этом году, — заявил О'Мэлли в интервью MMA Fighting. — К сожалению, у меня нет точной даты для вас, но я знаю, что UFC планирует встретиться со мной в конце месяца. Я думаю, что бой состоится на «Сфере». Я долго к этому стремился, но если не «Сфера», то декабрь в Вегасе. В любом случае я уверен, что это будет бой в Вегасе. Это одна из двух возможных дат. Конечно, я бы предпочел драться в сентябре, а не в декабре. Но что бы ни сказал UFC, я готов к бою.

Мы тренируемся специально под Мераба с момента боя с Чито (Марлоном Верой. — Прим. «СЭ»). Это следующий бой, и сейчас я усиленно тренируюсь и готов ко всему. До «Сферы» осталось 14 недель, так что пока я не тренируюсь в полноценном лагере, но если дата будет назначена, я сразу приступлю к работе. Однако я не буду знать об этом до конца июня.

Я думаю, что Стерлинг был самым сложным боем в моем дивизионе. Но Мераб — стопроцентный боец. Он очень опасен. У него есть выносливость. Его трудно добить. Это очень опасная связка. Что ж, подождем и увидим".

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Двалишвили победил Генри Сехудо (16-4) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.