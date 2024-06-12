Шон О'Мэлли: «Кори Сэндхэген побьет Умара Нурмагомедова»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) считает, что второй номер рейтинга в легчайшем весе Кори Сэндхэген (17-4) лучше 10-го номера рейтинга Умара Нурмагомедова (17-0).

«Я настроен оптимистично, но не уверен, что бой состоится, — сказал О'Мэлли в интервью MMA Fighting. — Мы знаем, что Умар может удивить, если что-то пойдет не так. Я был бы очень удивлен, если бы этот бой все же состоялся. Я удивлен, что Кори считают таким большим андердогом. На мой взгляд, Кори — один из самых опытных бойцов в UFC. Поэтому я не удивлюсь, если Кори одержит победу. Я думаю, уровень Умара соответствует тому, что о нем говорят, просто я считаю, что Кори лучше».

Сэндхэген и Нурмагомедов подерутся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.