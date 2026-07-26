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Чемпион UFC Улберг: «Всегда считал Анкалаева топ-претендентом на титул»

Сергей Филин

Новозеландский боец Карлос Улберг поделился мнением о возможном поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым.

12 апреля 35-летний Улберг нокаутировал чеха Иржи Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. В начале поединка новозеландец неудачно приземлился и травмировал правое колено. Он продолжает восстанавливаться после повреждения.

«Я увидел то, что мне нужно было увидеть. Сделаю все возможное, чтобы быстрее вернуться в октагон. Я всегда считал Анкалаева топ-претендентом на титул, он точно один из тех парней, которые могут стать моим следующим соперником», — приводит слова Ульберга Paramount+.

Рекорд новозеландца — 14 побед и одно поражение.

Магомед Анкалаев.7-й нокаут Анкалаева, 6-й нокдаун Темирова и 5-й болевой на ногу от Уокера. UFC Абу-Даби в цифрах

25 июля Анкалаев одержал победу над представляющим Узбекистан Богданом Гуськовым в главном поединке в полутяжелом весе на турнире UFC Fight Night 282 в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин одержал 22-ю победу при 2 поражениях и 1 ничьей в профессиональных ММА. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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Карлос Улберг
Магомед Анкалаев
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