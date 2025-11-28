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28 ноября 2025, 02:38

Умар Нурмагомедов проведет бой с Фигередо на турнире UFC 324

Евгений Козинов
Корреспондент
Умар Нурмагомедов (справа).
Фото Global Look Press

Российский боец Умар Нурмагомедов в следующем своем бою в UFC встретится с бразильцем Дейвесоном Фигередо. Поединок состоится на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе 25 января.

29-летний россиянин за карьеру в ММА одержал 19 побед и потерпел 1 поражение. В своем последнем бою он единогласным решением судей победил Марио Баутисту (30-27, 30-27, 30-27). Поединок состоялся 25 октября.

Рекорд 37-летнего бразильца в ММА — 25 побед, 5 поражений и 1 ничья. Последним его соперником был Монтел Джексон, которого он победил 11 октября раздельным решением судей на турнире UFC Fight Night 261.

Умар Нурмагомедов.Биография Умара Нурмагомедова: серия без поражений и бой за титул в UFC
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